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22:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге подросток провалился под лед

Проверяя его на прочность.

В Екатеринбурге на городском пруду подросток провалился под лед. Его вытащил товарищ. Видеозапись инцидента на YouTube выложил один из местных жителей, передает «Уралинформбюро».

По его словам, происшествие произошло еще 28 марта. «Молодые люди баловались на льду, и один из них провалился», — написал автор записи.

На видео видно, как двое подростков гуляют по тонкому льду. Затем они останавливаются и начинают прыгать. Один проваливается, но его успевает вытащить товарищ. После происшествия оба спешат покинуть коварный лед.

Следует отметить, что это не первые пострадавший от тонкого льда в уральской столице. 26 марта в полынью провалился рыбак. Инцидент произошел на реке Исеть напротив УрГУПС.

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