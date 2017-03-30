Штормовой ветер снес в Омске остановку и несколько светофоров

Инцидент стал поводом для шуток в сети. «Новая остановка с лежачими, а не сидячими местами», — прокомментировали пользователи. Некоторые считают, что виноват не ветер, а чиновники, подписавшие документы на столь непрочную металлоконструкцию.

От ветра пострадали также несколько светофоров в разных частях города. У ТОК «Флагман» сорвало секцию светофора, которая повисла на одном проводе.

— До транссигнала не дозвониться. Берегите голову! — предупреждают в паблике.

В комментариях уточняют, что подобный инцидент произошел на пересечении улиц Красный путь и 7-я Северная. Там тоже повисла часть светофора, угрожая завалиться на прохожих.

Главная новость по теме В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.