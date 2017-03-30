Вся полиция Кишинева ищет пропавшую в Бубуечь девочку

По данным Инспектората полиции столичного сектора Чокана, туда обратился 49-летний мужчина, который сообщил о том, что ребенок 28 марта ушел кататься на велосипеде и с тех пор о местонахождении ничего неизвестно.

«После этого сообщения были мобилизованы все сотрудники. Инициированы специальные меры и поиски во всех местах, где может находиться девочка», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Последний раз ребенок был одет в красные спортивные штаны с белой полосой, розовую кофту и серую куртку.