На Черниговщине правоохранители разоблачили «реабилитационный центр», в котором удерживали более 200 человек

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы незаконного бизнеса принимали заказы на принудительное «лечение» в так называемом реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдали от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

Члены группировки выезжали к рекомендованным людям и под психологическим давлением заставляли их отправиться на лечение. В случае отказа злоумышленники силой доставляли людей в «реабилитационный центр».

«Реабилитантов» содержали в специально оборудованных бараках и подвалах, к ним применяли пытки. Лишенные свободы люди не могли самостоятельно покинуть место пребывания, за ними постоянно наблюдали «надзиратели» центра. Они также не распоряжались собственным временем и принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу владельцев незаконного бизнеса.

В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых людей, которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений. Также задержаны 22 наблюдателя, в том числе три человека, которые выполняли организаторские функции.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили орудия пыток, а в кабинете организатора «центра» — боевую гранату РГД-5 и травматическое оружие.

Как уточнили в управлении СБУ в Черниговской области, спецоперацию по освобождению незаконно удерживаемых людей провели на этой неделе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий.