В Пензе нашли мертвого жителя Башкирии

29 марта 2017 года в Пензе по улице Строителей был найден труп мужчины, сообщает следком Пензенской области. Убитым оказался 32-летний уроженец Башкирии.

Труп молодого человека нашли около одного из дачных домов. Мужчина умер от колото-резаных ранений в грудь. Сейчас полиция ищет убийцу и свидетелей этого тяжкого преступления.

Следователи просят всех очевидцев звонить по телефонам (8412) 43−77−14, 36−17−02. А водителей, проезжавших в этом районе на своих автомобилях — предоставить записи камер видеорегистраторов.