Директор гомельской строительной фирмы обманул более полусотни клиентов на 92 тысячи рублей

Брался еще устанавливать межкомнатные и входные двери, а также выполнять некоторые ремонтно-строительные работы. При заключении сделок старался по максимуму получить от клиентов предоплату, мол, надо закупить то или это. Но принятые на себя обязательства не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Полученные от заказчиков деньги тратил на личные нужды.

Установлены также факты присвоения денег, взятых в долг, и иномарки под предлогом рассрочки. Гомельский городской отдел СК возбудил в отношении директора уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

— В ходе предварительного расследования проведено более 100 допросов и 12 очных ставок. В результате противоправных действий директора потерпевшими признаны более 50 жителей не только Гомеля, но и некоторых районов, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, — гражданам нанесен материальный ущерб более чем на 92 тысячи рублей.

Еще до возбуждения уголовного дела по многочисленным гражданским искам на имущество директора ООО «АвивСтиль» органами принудительного исполнения был наложен арест. Частично ущерб пострадавшим возмещен.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Центрального района Гомеля.