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22:40 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Глава крупной ОПГ задержан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан глава организованной преступной группировки, занимавшейся хищением нефтепродуктов.

Источник: Вести - Екатеринбург

Спецоперация сотрудников полиции и ФСБ проходила одновременно в нескольких городах Уральского федерального округа — задержаны 13 человек. Информация о краже нефтепродуктов поступила от службы безопасности компании «Роснефть».

«По версии следствия, вступив в предварительный сговор, сотрудники подрядной организации частного охранного предприятия с одного из участков газопровода осуществляли незаконный вывоз газового конденсата для реализации за пределами региона. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники получали доход в размере, превышающем 16 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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