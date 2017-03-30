В Караганде ураганный ветер срывает крыши и сносит остановки

«В 18.10 информация о срыве кровли поликлиники № 2 по улице Кочегарка 3 поступила в ДЧС области. В 18.15 наша оперативная группа выехала на место происшествия. По прибытии на место установлено, что сорвана крыша поликлиники. В результате чего фрагментами сорванной крыши накрыло одноэтажный жилой дом. Площадь сорванной крыши 550 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Также днем в Караганде в результате штормового ветра пострадала кровля многоэтажного жилого дома в 21-м микрорайоне Пришахтинска. По словам очевидцев, металлические конструкции сорванной кровли повредили три припаркованных возле дома автомобиля.