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21:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за ДТП перекрыли трассу Уфа — Белорецк

Авария произошла по дороге в Межгорье.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 30 марта, на дороге Уфа — Белорецк в Башкирии. По сообщениям очевидцев, одна из фур вылетела за пределы трассы и улетела в кювет. Данных о пострадавших пока нет.

Как рассказывают в группе «БашДТП» водители, проехать из Уфы в Белорецк и обратно пока невозможно. Трасса перекрыта силами ГИБДД. Временно закрыты оба направления движения. На момент публикации статьи ситуация не изменилась, движение до сих пор ограничено.

«Комсомолка» призывает читателей по возможности отказаться от поездок за пределы города на личном автотранспорте.

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