Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Поклонники оценили откровенное платье солистки "ВИА Гры" - СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
«Сама она не сможет»: в Киеве предрекли России управление из США
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
22:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд арестовал экс-главу ГСЧС в Одесской области Боделана по делу 2 мая

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд арестовал бывшего начальника управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимира Боделана по делу о трагедии в Одессе 2 марта 2014 года, передает одесское интернет-издание «Таймер».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимира Боделана по делу о ненадлежащем реагировании пожарных на сообщения о пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года», — сообщает издание.

По данным следствия, именно Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ. В результате сотрудники ГСЧС на протяжении не менее получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

Отсутствие реакции со стороны спасателей дало время устроенному активистами «Евромайдана» пожару разгореться и принять катастрофическую форму. После событий 2 мая Владимир Боделан неоднократно заявлял, что действовал исключительно в рамках должностных инструкций и не направлял пожарных на Куликово поле, опасаясь за их жизнь и здоровье.

В 2016 году полиция и прокуратура открыли против Владимира Боделана и ряда его подчинённых уголовное дело, вскоре после этого Боделан покинул Украину. В марте 2016 он был объявлен в розыск.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о «серьезных подвижках» в расследовании событий. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестована
Колокольцев объяснил отставку Нилова с поста начальника ГИБДД
Российские фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира
Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в госперевороте
В Казани определился второй финалист Кубка Гагарина
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь