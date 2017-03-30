Суд арестовал экс-главу ГСЧС в Одесской области Боделана по делу 2 мая

«Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимира Боделана по делу о ненадлежащем реагировании пожарных на сообщения о пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года», — сообщает издание.

По данным следствия, именно Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ. В результате сотрудники ГСЧС на протяжении не менее получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

Отсутствие реакции со стороны спасателей дало время устроенному активистами «Евромайдана» пожару разгореться и принять катастрофическую форму. После событий 2 мая Владимир Боделан неоднократно заявлял, что действовал исключительно в рамках должностных инструкций и не направлял пожарных на Куликово поле, опасаясь за их жизнь и здоровье.

В 2016 году полиция и прокуратура открыли против Владимира Боделана и ряда его подчинённых уголовное дело, вскоре после этого Боделан покинул Украину. В марте 2016 он был объявлен в розыск.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о «серьезных подвижках» в расследовании событий. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.