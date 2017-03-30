Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Бирюлеве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские в четверг днем задержали мужчину, устроившего стрельбу на юге Москвы, при задержании он пытался выстрелить в сотрудников правоохранительных органов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, около 17:00 в ОМВД по району Бирюлево Западное поступила информация о вооруженном мужчине.

В полиции сообщили, что он «произвел выстрел в воздух». Инцидент произошел по адресу: улица Медынская, дом 5.

«По прибытии на данный адрес был обнаружен мужчина 1963 года рождения, который, увидев сотрудников полиции, направил на них пистолет и пытался выстрелить, но произошла осечка», — сообщили в пресс-службе.

Стрелок оказался ранее судим, у него изъяли пистолет ТТ, рассказали в полиции. По факту происшествия проводится проверка.