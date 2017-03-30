Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Из-за опечатки в фамилии врачи отказались помочь парализованному омичу
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Европейские сборные получат 16 мест на ЧМ-2026 по футболу
Фигуристы Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы на ЧМ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
30 марта, источник: ТАСС

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Бирюлеве

Стрелок оказался ранее судим.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские в четверг днем задержали мужчину, устроившего стрельбу на юге Москвы, при задержании он пытался выстрелить в сотрудников правоохранительных органов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Читайте также
Водитель дорогой иномарки сбил пешехода в центре Москвы

Как рассказали в ведомстве, около 17:00 в ОМВД по району Бирюлево Западное поступила информация о вооруженном мужчине.

В полиции сообщили, что он «произвел выстрел в воздух». Инцидент произошел по адресу: улица Медынская, дом 5.

«По прибытии на данный адрес был обнаружен мужчина 1963 года рождения, который, увидев сотрудников полиции, направил на них пистолет и пытался выстрелить, но произошла осечка», — сообщили в пресс-службе.

Стрелок оказался ранее судим, у него изъяли пистолет ТТ, рассказали в полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Арестована бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе
Минобороны РФ предложило НАТО восстановить системные контакты
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестована
Колокольцев объяснил отставку Нилова с поста начальника ГИБДД
Российские фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира
Экс-кандидат в президенты США сообщил о хакерских атаках из РФ
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь