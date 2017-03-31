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00:51 (мск), источник: ТАСС

В Бангладеше затонул второй за неделю паром

Как минимум три человека погибли, 10 считаются пропавшими без вести.

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 марта. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Паром затонул на реке Мегна в центральной части Бангладеш, погибли как минимум три человека, десять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила полиция округа Сонаргаон.

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По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (13:00 мск). Паром, на котором находилось более 40 пассажиров, перевернулся из-за перегруза в условиях сильного волнения.

Большинство людей, находившихся на борту, смогли самостоятельно выбраться из воды, поскольку судно находилось недалеко от берега.

Этот инцидент стал уже вторым с начала недели: во вторник, 28 марта, затонул паром на реке Пангучи в южной части Бангладеш. По данным полиции, были обнаружены тела 14 погибших, 13 человек до сих пор считаются пропавшими.

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