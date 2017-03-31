В Бангладеше затонул второй за неделю паром
Как минимум три человека погибли, 10 считаются пропавшими без вести.
Как минимум три человека погибли, 10 считаются пропавшими без вести.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (13:00 мск). Паром, на котором находилось более 40 пассажиров, перевернулся
Большинство людей, находившихся на борту, смогли самостоятельно выбраться из воды, поскольку судно находилось недалеко от берега.
Этот инцидент стал уже вторым с начала недели: во вторник, 28 марта, затонул паром на реке Пангучи в южной части Бангладеш. По данным полиции, были обнаружены тела 14 погибших, 13 человек до сих пор считаются пропавшими.