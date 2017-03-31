На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

«Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Эпицентр находился на глубине около 40 км в 76 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 13,1», — сказал представитель службы.

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По данным краевого главка МЧС, подземные толчки ощущались в двух населенных пунктах: поселках Ключи и Усть-Камчатск — силой до 3−4 баллов. В настоявшее время спасатели обследуют здания на предмет разрушений.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет