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02:18 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе залива Озерной на восточном побережье Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Эпицентр находился на глубине около 40 км в 76 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 13,1», — сказал представитель службы.

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По данным краевого главка МЧС, подземные толчки ощущались в двух населенных пунктах: поселках Ключи и Усть-Камчатск — силой до 3−4 баллов. В настоявшее время спасатели обследуют здания на предмет разрушений.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет

С четверга сейсмологи фиксируют на востоке Камчатки десятки землетрясений различной мощности, в основном небольшой. В среду там произошло сейсмическое событие магнитудой 6,7. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясение не привело к жертвам и разрушениям.

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