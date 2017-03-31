На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

«Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Эпицентр находился на глубине около 40 км в 76 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 13,1», — сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, подземные толчки ощущались в двух населенных пунктах: поселках Ключи и Усть-Камчатск — силой до 3−4 баллов. В настоявшее время спасатели обследуют здания на предмет разрушений.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет
С четверга сейсмологи фиксируют на востоке Камчатки десятки землетрясений различной мощности, в основном небольшой. В среду там произошло сейсмическое событие магнитудой 6,7. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясение не привело к жертвам и разрушениям.