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07:30 (мск), источник: Noi.md

Неутешительные прогнозы: Испанию и Португалию накроет мощное цунами

Сейсмологи в очередной раз напугали активностью земной коры.

Источник: Noi.md

В данный момент наблюдаются интенсивные процессы в районе заливов Кадиса, Уэльва, Средиземноморского побережья и Балеарских островов. Более того, ученые зафиксировали небольшие подземные толчки, которые почти не ощущаются. Об этом сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ.

Подобную сейсмическую активность геологи признали опасностью, поскольку в будущем подземные толчки могут вызвать мощное цунами. Данный природный катаклизм может зацепить Испанию и Португалию.

Директор испанской Национальной службы сейсмосети Эмилио Карреньо подчеркнул, что если землетрясение случится со стороны Атлантического океана, то цунами станет настоящей катастрофой.

Ранее ученые предрекли гигантское цунами в Черном море, которое сотрет с лица земли некоторые города Крыма.

Для большинства людей побережье Черного моря спокойный, райский уголок, однако за последние несколько лет произошли некоторые видоизменения. Было зафиксировано более 50 разрушительных волн внушительных размеров.

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