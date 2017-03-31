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03:24 (мск), источник: VLADNEWS

Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет

Вес партии «синтетики» — 18 килограммов.

Двое иностранцев, пойманных на перевозке через границу 18 килограммов наркотиков (60 тысяч доз, общая стоимость на рынке сбыта 40 миллионов рублей), не смогли разжалобить Приморский краевой суд, куда подали апелляцию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Суд оставил решение суда первой инстанции в силе, и иностранцы были окончательно осуждены на 16,5 и 17 лет в исправительной колонии строгого режима.

В суде доказано, что в июле 2015 года фигуранты в ручной клади (под видом сахара) пытались ввезти на территорию РФ через автомобильный пункт пропуска «Пограничный» партию синтетических наркотиков с целью их дальнейшей продажи.

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