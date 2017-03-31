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04:59 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске задержан водитель, сбивший 12-летнюю девочку

Автомобилиста, скрывшегося с места аварии, удалось задержать.

Иркутские полицейские разыскали водителя, скрывшегося после наезда на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось днем 27 марта. Как стало известно правоохранителям, неустановленный водитель на белом автомобиле сбил несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть вне «зебры» по улице Тимирязева к остановке «Центральный рынок». Мужчина доставил пострадавшего ребенка и мать в медучреждение, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре личность водителя иномарки удалось установить. Им оказался 30-летний уроженец поселка Залари. По словам автомобилиста, он покинул место аварии, так как мать потерпевшей сообщила, что не имеет к нему претензий, и он может ехать дальше.

По факту оставления места ДТП сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол. Суд решил назначить нарушителю административный арест на сутки.

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