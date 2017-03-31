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04:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Любовь к чужим авто и большим деньгам подвела жительницу Приморья

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о растрате в крупном размере, сообщает ИА «Дейта».

Ранее в городскую дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение жителя краевого центра о том, что арендатор не вернул ему автомобиль.

В ходе расследования было установлено, что женщина взяла автомобиль Toyota Allion в аренду, внеся залог и оплатив услуги проката. Однако по истечению срока договора машину она не вернула.

Позже, обратившись по объявлению в фирму займов под залог имущества, она получила 200 тысяч рублей взамен арендованной машины, заявив, что авто является собственностью ее брата, а ей самой нужны деньги для лечения ребенка.

«Полицейские задержали ранее судимую 25-летнюю жительницу города Артём. Девушка призналась, что вырученные деньги уже потратила. Следователь возбудил уголовное дело по факту растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенному в крупном размере», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Анна Ивницына.

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