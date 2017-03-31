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04:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Комплект шин для джипа попытался похитить житель Хабаровска

В Хабаровске местный житель попытался украсть комплект шин для джипа стоимостью около 73 тысяч рублей.

Злоумышленник заметил, что потерпевший вместе с коллегой меняет резину на своем автомобиле. Когда мужчины оставили сменные колеса без присмотра, фигурант похитил их и спрятал в овраге неподалеку.

Позже он вернулся за четвертой шиной, но был задержан вызванными на место преступления полицейскими. Сейчас 32-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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