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04:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спасение хабаровчанина от верной смерти сняли на камеру очевидцы

Мужчину едва не сшиб с ног поток машин на улице Карла Маркса.

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Переполох прямо на проезжей части устроил горожанин на улице Карла Маркса в Хабаровске. Странное и опасное для жизни поведение мужчины попало в объектив видеорегистратора, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Один весенний месяц уже миновал, однако обострение, характерное для этого времени года, все еще дает о себе знать в Хабаровске. Так, например, один из местных жителей устроил переполох прямо на проезжей части на улице Карла Маркса недалеко от ее пересечения с улицей Выборгской. Кинувшись наперерез автомобильному потоку, мужчина едва не попал под колеса машин. Курьезный и одновременно страшный случай попал в объектив видеорегистратора.

Как следует из ролика, силами двух неравнодушных прохожих лихача удалось-таки вернуть с небес на землю можно сказать в прямом смысле этого слова.

«Весеннее обострение», «Начал играть в детскую игру «Беги или умри», «Надо было проучить его, чтобы больше не кидался», — прокомментировали происшествие интерне-пользователи.

Как сообщала ранее агентству врач-психотерапевт амбулаторного отделения краевой психиатрической больницы Юлия Василенко, весна несет в себе не только надежду на долгожданное потепление, но и некую опасность. Именно в это время наиболее уязвимы люди с тонкой душевной организацией и в особенности те, кто уже наблюдается у специалистов. Как следует из последнего видеоролика, Хабаровск также не стал исключением.

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