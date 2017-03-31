Спасение хабаровчанина от верной смерти сняли на камеру очевидцы

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Переполох прямо на проезжей части устроил горожанин на улице Карла Маркса в Хабаровске. Странное и опасное для жизни поведение мужчины попало в объектив видеорегистратора, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Один весенний месяц уже миновал, однако обострение, характерное для этого времени года, все еще дает о себе знать в Хабаровске. Так, например, один из местных жителей устроил переполох прямо на проезжей части на улице Карла Маркса недалеко от ее пересечения с улицей Выборгской. Кинувшись наперерез автомобильному потоку, мужчина едва не попал под колеса машин. Курьезный и одновременно страшный случай попал в объектив видеорегистратора.

Как следует из ролика, силами двух неравнодушных прохожих лихача удалось-таки вернуть с небес на землю можно сказать в прямом смысле этого слова.

«Весеннее обострение», «Начал играть в детскую игру «Беги или умри», «Надо было проучить его, чтобы больше не кидался», — прокомментировали происшествие интерне-пользователи.