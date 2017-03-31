Сильный ветер сдул в центре Омска автомобиль
Автомобилисты удивились машине без водителя, которая самостоятельно двигалась задним ходом и чуть не создала ДТП.
Автомобилисты удивились машине без водителя, которая самостоятельно двигалась задним ходом и чуть не создала ДТП.
Вчерашний сильный ветер причинил немало неприятностей в городе. Омичи сообщали о поваленных ветром светофорах и остановках.
Так, ветер устроил беспорядок в центре города — сдул машину на проезжую часть.
Вчера, 30 марта, очевидцы могли наблюдать удивительную картину: автомобиль без водителя самостоятельно отправился в путь. Инцидент произошел на улице Ленина возле остановки «Краеведческий музей».
«ВАЗ-21099», припаркованный возле подземного перехода, от порывов ветра начал двигаться задним ходом. Машина, не управляемая никем, выехала на перекресток и поехала к Юбилейному мосту.
В паблике «ЧП Омск» появилось два видеоролика произошедшего. На первом можно увидеть, как «девяносто девятая» возле перехода, постепенно сдает назад. На втором видео
В комментариях омичи пришли к выводу, что водитель «беспилотной» машины не поставил легковушку на ручник и отправился по своим делам. Порыв ветра был настолько сильный, что сдул машину.
Напомним, в Омске