Сильный ветер сдул в центре Омска автомобиль

«ВАЗ-21099», припаркованный возле подземного перехода, от порывов ветра начал двигаться задним ходом. Машина, не управляемая никем, выехала на перекресток и поехала к Юбилейному мосту.

В паблике «ЧП Омск» появилось два видеоролика произошедшего. На первом можно увидеть, как «девяносто девятая» возле перехода, постепенно сдает назад. На втором видео темно-серая машина двигается с ускорением по-прежнему задним ходом к Юбилейному мосту, при этом едва не задевая другие автомобили.

В комментариях омичи пришли к выводу, что водитель «беспилотной» машины не поставил легковушку на ручник и отправился по своим делам. Порыв ветра был настолько сильный, что сдул машину.