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07:11 (мск), источник: Om1.ru

Сильный ветер сдул в центре Омска автомобиль

Автомобилисты удивились машине без водителя, которая самостоятельно двигалась задним ходом и чуть не создала ДТП.

Вчерашний сильный ветер причинил немало неприятностей в городе. Омичи сообщали о поваленных ветром светофорах и остановках.

Так, ветер устроил беспорядок в центре города — сдул машину на проезжую часть.

Вчера, 30 марта, очевидцы могли наблюдать удивительную картину: автомобиль без водителя самостоятельно отправился в путь. Инцидент произошел на улице Ленина возле остановки «Краеведческий музей».

«ВАЗ-21099», припаркованный возле подземного перехода, от порывов ветра начал двигаться задним ходом. Машина, не управляемая никем, выехала на перекресток и поехала к Юбилейному мосту.

В паблике «ЧП Омск» появилось два видеоролика произошедшего. На первом можно увидеть, как «девяносто девятая» возле перехода, постепенно сдает назад. На втором видео темно-серая машина двигается с ускорением по-прежнему задним ходом к Юбилейному мосту, при этом едва не задевая другие автомобили.

В комментариях омичи пришли к выводу, что водитель «беспилотной» машины не поставил легковушку на ручник и отправился по своим делам. Порыв ветра был настолько сильный, что сдул машину.

Напомним, в Омске из-за ветра объявили штормовое предупреждение 30 и 31 марта.

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