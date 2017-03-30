Следователи выясняют причины пожара с погибшим в гостинках во Владивостоке

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Следственный органы Приморья проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины 71 года рождения на месте пожара в квартире по Сельской, 6. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЫС по Приморью, пожарные спасли из опасной зоны 18 человек.

Видеозапись происшествия опубликовала на своей странице в Instgram Татьяна Глаголева.

— Пожар начался в 19.41. Уже через 4 минуты на место прибыли пожарные. Площадь горения составила 20 кв. метров. Было эвакуировано 18 человек, 12 из которых — спасли с помощью комплектов защиты органов дыхания, — сообщил представитель пресс-службы.

На месте также было обнаружено тело без признаков жизни. Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская, по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка.

— Обнаружено тело без признаков повреждений, кроме ожогов. Предварительные причины пожара — короткое замыкание либо неосторожное обращение с сигаретой, — пояснила Римская.