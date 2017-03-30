В 19 часов в гостинке на улице Сельская, 6 начался пожар в гостинке. Подъезды к дому окащались сильно запаркованы и пожарным машинам пришлось долго пробиваться к месту происшествия. Во время тушения в комнате нашли сгоревшего человека. Причины пожара выясняются. Номер для отправки фото и видео новостей/происшествий/ДТП/виды Приморского края. Дороги и проблемы на дорогах: 8 (924)243-05-76 ------------------------------- #uDorogi #DorogiPK #PKdorogi #dtp #vldorogi #vladivostok #vl #nakhodka #владивосток #приморье #приморский #ПриморскийКрай #уссурийск #находка #большойкамень #Артем #Арсеньев #Дальнегорск #Лесозаводск #Дальнереченск #Лучегорск
Следователи выясняют причины пожара с погибшим в гостинках во Владивостоке
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