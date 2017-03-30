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05:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Следователи выясняют причины пожара с погибшим в гостинках во Владивостоке

Пожарные спасли из опасной зоны 18 человек, но в самой горящей квартире был обнаружен сильно обгоревший труп.

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Следственный органы Приморья проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины 71 года рождения на месте пожара в квартире по Сельской, 6. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЫС по Приморью, пожарные спасли из опасной зоны 18 человек.

Видеозапись происшествия опубликовала на своей странице в Instgram Татьяна Глаголева.

— Пожар начался в 19.41. Уже через 4 минуты на место прибыли пожарные. Площадь горения составила 20 кв. метров. Было эвакуировано 18 человек, 12 из которых — спасли с помощью комплектов защиты органов дыхания, — сообщил представитель пресс-службы.

На месте также было обнаружено тело без признаков жизни. Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская, по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка.

— Обнаружено тело без признаков повреждений, кроме ожогов. Предварительные причины пожара — короткое замыкание либо неосторожное обращение с сигаретой, — пояснила Римская.

В 19 часов в гостинке на улице Сельская, 6 начался пожар в гостинке. Подъезды к дому окащались сильно запаркованы и пожарным машинам пришлось долго пробиваться к месту происшествия. Во время тушения в комнате нашли сгоревшего человека. Причины пожара выясняются. Номер для отправки фото и видео новостей/происшествий/ДТП/виды Приморского края. Дороги и проблемы на дорогах: 8 (924)243-05-76 ------------------------------- #uDorogi #DorogiPK #PKdorogi #dtp #vldorogi #vladivostok #vl #nakhodka #владивосток #приморье #приморский #ПриморскийКрай #уссурийск #находка #большойкамень #Артем #Арсеньев #Дальнегорск #Лесозаводск #Дальнереченск #Лучегорск

Публикация от Таня Глаголева (18+) (@taisi.fast)

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