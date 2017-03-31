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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Депутата думы Качугского района обвиняют в нападении и избиении

Депутату думы Качугского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Источник: Reuters

Об этом сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба СКР по Иркутской области. Депутата подозревают в участии в массовом избиении жителя Качуга.

По версии следствия, в августе 2015 года три человека, в том числе и депутат, напали на знакомого жителя посёлка. Мужчины в мастерской, расположенной во дворе дома по ул. Каландаришвили, долгое время избивали его металлическими и деревянными предметами. В результате мужчина получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Депутат думы и еще один обвиняемый задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант уголовного дела находится на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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