Депутата думы Качугского района обвиняют в нападении и избиении

Об этом сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба СКР по Иркутской области. Депутата подозревают в участии в массовом избиении жителя Качуга.

По версии следствия, в августе 2015 года три человека, в том числе и депутат, напали на знакомого жителя посёлка. Мужчины в мастерской, расположенной во дворе дома по ул. Каландаришвили, долгое время избивали его металлическими и деревянными предметами. В результате мужчина получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Депутат думы и еще один обвиняемый задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант уголовного дела находится на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.