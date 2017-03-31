В Мексике полиция обнаружила семь подствольных гранатометов в почтовой посылке

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Семь подствольных гранатометов обнаружили сотрудники Федеральной полиции Мексики в почтовой посылке во время проверки отделения курьерской службы в штате Мичоакан.

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Об этом сообщила в четверг Национальная комиссия по безопасности.

Нелегальный груз, следовавший из города Уруапан в Кульякан, столицу штата Синалоа, смогли найти служебные собаки, натасканные на поиск наркотиков