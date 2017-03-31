В Мексике полиция обнаружила семь подствольных гранатометов в почтовой посылке
Гранатометы M203 производства США в сопроводительных документах значились как «запчасти».
Гранатометы M203 производства США в сопроводительных документах значились как «запчасти».
МЕХИКО, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Семь подствольных гранатометов обнаружили сотрудники Федеральной полиции Мексики в почтовой посылке во время проверки отделения курьерской службы в штате Мичоакан.
Об этом сообщила в четверг Национальная комиссия по безопасности.
Гранатометы M203 производства США, в сопроводительных документах помеченные как «запчасти», находились в трех картонных коробках. По факту выявления оружия начато расследование.