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06:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае женщина обманула банк

Ей грозит срок до двух лет принудительных работ.

В Ачинске полицейские задержали женщину, подозреваемую в кредитном мошенничестве.

Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, 43-летняя местная жительница оформила кредит в одном из городских банков, но платить его не стала. Сумма ущерба составила около 33 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что женщина заранее знала, что оплачивать кредит не будет и указала недостоверные сведения о месте работе и сумме дохода. Однако вернуть потраченные деньги уже невозможно — женщина потратила собственные нужды.

Против неё возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», и теперь ей грозит срок до 2-х лет принудительных работ.

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