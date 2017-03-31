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06:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Осужденный покусал сотрудника колонии в Приангарье при попытке вернуть телефон

Злоумышленнику предъявлено обвинение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Осужденный покусал за руки сотрудника колонии в Вихоревке Братского района Иркутской области. Мужчина пытался забрать запрещенный к использованию сотовый телефон. Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Братского районного суда.

21 ноября 2016 года в спальном помещении ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области сотрудник места отбывания наказания проводил пожарно-профилактический обход мест содержания осужденных. В ходе пожарно-профилактического обхода О. обнаружил на кровати осужденного Р. сотовый телефон, подключенный зарядным устройством к электросети учреждения, то есть предмет, который запрещен для приобретения и использования осужденными.

«Мужчина изъял сотовый телефон вместе с зарядным устройством и направился в сторону выхода из спального помещения, в этот момент в спальное помещение вошел осужденный Р. и потребовал, чтобы О. отдал принадлежащий ему изъятый сотовый телефон, а в дальнейшем Р. с силой схватил О. сначала за правую руку, затем левую руку, а также поочередно укусил обе руки, пытаясь вырвать из рук О. сотовый телефон», — отметили в ведомстве.

Своими умышленными преступными действиями осужденный нарушил установленный порядок колонии, а также причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.

По делу назначено предварительное слушание.

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