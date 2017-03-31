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06:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске при падении из окна погибла 2-летняя девочка

Ребенок упал с высоты 5 этажа.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 2-летней девочки в Кировском районе Красноярска. Инцидент произошел 30 марта на ул. Кутузова.

По предварительным данным регионального СК РФ, около 17:00 ребенок перебрался из кроватки на подоконник и выпал из открытого окна с высоты 5 этажа. В этот момент взрослые находились в другой комнате. Окно было открыто для проветривания.

Девочка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь — ребенок умер спустя несколько часов.

Известно, что в семье воспитывались трое детей. В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что ранее она не состояла на учете в органах полиции.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут с родителями профилактическую работу. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения доследственной проверки.

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