В Красноярске при падении из окна погибла 2-летняя девочка

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 2-летней девочки в Кировском районе Красноярска. Инцидент произошел 30 марта на ул. Кутузова.

По предварительным данным регионального СК РФ, около 17:00 ребенок перебрался из кроватки на подоконник и выпал из открытого окна с высоты 5 этажа. В этот момент взрослые находились в другой комнате. Окно было открыто для проветривания.

Девочка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь — ребенок умер спустя несколько часов.

Известно, что в семье воспитывались трое детей. В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что ранее она не состояла на учете в органах полиции.