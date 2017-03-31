Пьяный водитель бросил раненых пассажиров на дороге в Приморье

Накануне, в 23:05, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи».

По предварительным данным, 21-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Crow двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении Дальнегорска. В районе 393-го километра автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» водитель превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в леерное ограждение, расположенное слева.

«В результате удара водитель получил неопасные для жизни травмы и, не оказав помощи пострадавшим пассажирам, покинул место ДТП. Прибывшая на место бригада “Скорой помощи” диагностировала смерть двоих людей: 20-летнего мужчины, который в момент движения находился на переднем пассажирском сидении, и 25-летнего мужчины, находившегося позади водителя», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

По данным ГИБДД, у задержанного водителя выявлено алкогольное опьянение, по данному факту составлен протокол. Обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил, документы авто также отсутствовали.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморья зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий: пять — с пострадавшими, 64 — с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась семерым участникам автоаварий, два человека погибли.

Анна Иваницына.