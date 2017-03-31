На юго-западе Москвы произошел пожар в ангаре со смазочными материалами
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Пожар в ангаре со смазочными материалами произошел на ул. Генерала Дорохова на
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Пожар в ангаре со смазочными материалами произошел на ул. Генерала Дорохова на
«31 марта 2017 года в 04:31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Генерала Дорохова, д. 16, к.6», — отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что незамедлительно к месту пожара прибыли
«По прибытию на место было установлено, что происходит горение смазочных материалов в металлическом ангаре на площади 600 кв.метров. Благодаря слаженным действиям
На месте пожара работали 22 подразделения — 82 человека личного состава. Пострадавших нет.