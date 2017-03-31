На юго-западе Москвы произошел пожар в ангаре со смазочными материалами

«31 марта 2017 года в 04:31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Генерала Дорохова, д. 16, к.6», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что незамедлительно к месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«По прибытию на место было установлено, что происходит горение смазочных материалов в металлическом ангаре на площади 600 кв.метров. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 5 часов 29 минут пожар был локализован, а в 5 часов 37 минут ликвидирован», — говорится в сообщении.

На месте пожара работали 22 подразделения — 82 человека личного состава. Пострадавших нет.