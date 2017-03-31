Ветер сдул холодильник, остановку и деревья в Новосибирске
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщает главное управление МЧС России по Новосибирской области.
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщает главное управление МЧС России по Новосибирской области.
31 марта по городу ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, по области — до 25 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах сильная гололедица, передает
МЧС предупреждает, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Население призывают опасаться раскачивающихся вывесок и веток, автомобилистам рекомендуют не парковать машины под старыми деревьями.
Сильные порывы ветра уже стали причиной нескольких инцидентов. По данным
На Мочищенском шоссе ветер повалил два дерева.
На улице Фрунзе в районе остановки «Школа» упал остановочный павильон, сообщает «Инцидент-Новосибирск». Еще один остановочный павильон пострадал на улице Гоголя, станция метро «Маршала Покрышкина». На станции «Разъезд Иня» ветер вырвал навес с лавкой. А на железнодорожном вокзале от ветра упал холодильник с напитками, никто не пострадал.
В 04.55 произошло аварийное отключение электричества на подстанции «Посевная» по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате 36 тысяч жителей в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах остались без света. В 48-ми населенных пунктах, попавших под отключение, находятся 14 школ, шесть детских садов, пять больниц и шесть ФАПов. Энергоснабжение было полностью восстановлено в восемь утра.
Впрочем, привыкшие к суровым условиям новосибирцы стараются относиться к происходящему с юмором. «Жаль, я там уже не работаю. Так бы был повод не ехать на работу», — пишет один из читателей МАСС по поводу перегородивших дорогу деревьев. «Обожаю весну!» — саркастически замечает другой пользователь.