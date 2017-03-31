Ветер сдул холодильник, остановку и деревья в Новосибирске

31 марта по городу ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, по области — до 25 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах сильная гололедица, передает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Столбик термометра поднимется до +1, +3 градусов.

МЧС предупреждает, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Население призывают опасаться раскачивающихся вывесок и веток, автомобилистам рекомендуют не парковать машины под старыми деревьями.

Сильные порывы ветра уже стали причиной нескольких инцидентов. По данным аварийно-спасательной службы МАСС, на Мочищенском шоссе у остановки «Больница» ветер повалил в пять утра два дерева, которые перекрыли проезжую часть. Прибывшие спасатели при помощи бензопил целый час распиливали деревья и освобождали дорогу.

На Мочищенском шоссе ветер повалил два дерева.