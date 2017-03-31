В Новосибирской области мужчина украл автомобиль, чтобы отомстить владельцу

В городе Искитим полицейские задержали подозреваемого в угоне дорогостоящего автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 37-летний мужчина сделал замечания владельцу BMW X5, поскольку ему не понравилась манера, в которой ездит водитель. После этого злоумышленник сел в машину и скрылся с парковки. Пропавшее транспортное средство было обнаружено в Искитимском районе в районе железнодорожной станции Евсино.

Полицейские задержали подозреваемого мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Идет расследование.