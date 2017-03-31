В Новосибирской области мужчина украл автомобиль, чтобы отомстить владельцу
Ущерб составил 1 миллион 360 тысяч рублей.
Ущерб составил 1 миллион 360 тысяч рублей.
В городе Искитим полицейские задержали подозреваемого в угоне дорогостоящего автомобиля.
Как сообщает
Полицейские задержали подозреваемого мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Идет расследование.