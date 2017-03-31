Казахстан добился рассмотрения дела Храпуновых в Калифорнии

В 2014 году акимат города Алматы подал иск в суд штата Калифорния против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах.

Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, предположительно, украденные из бюджета Алматы.

Однако, заявление было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства. Акимат Алматы и Министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Республики Казахстан и отменил решение нижестоящего Окружного суда.

«Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния», — сообщили в Минюсте.

Добавим, что министерство осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP.

Напомним, Виктор Храпунов, обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в Федеральный суд Лос Анджелеса в 2014 году.

Сообщается, что Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США. Там они приобрели четыре дома в Калифорнии и четыре дорогих автомобиля. Также средства были использованы для открытия бизнеса.

Так, 6 миллионов долларов потратили на инвестиции в компанию по производству медицинского оборудования. 67,5 миллиона долларов вложили в сеть отелей в Нью Йорке. Еще 4,3 миллиона было направлено на счета в банках США.

Акимат Алматы требовал наложить арест на имущество ответчика и ввести запрет на использование незаконно добытых средств с целью возвращения их в казну города.