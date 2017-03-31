Известный аферист Матвей Шувалов из Владивостока задержан в Таиланде

Широко рекламируя недвижимость в Патаийе и на Пхукете, Шувалов предлагал россиянам приобрести дома. Многие «повелись»: после перечисления денег Шувалову семьи въезжали в новые квартиры, будучи абсолютно уверенными в том, что недвижимость теперь — их личная собственность. Однако, впоследствии выяснилось, что господин Шувалов лишь арендовал участки, продавая их доверчивым клиентам по полной цене дома. Таким образом, купившие дома люди были не собственниками, а лишь арендаторами. Деньги к моменту осознания пострадавшими масштабов беды уже прикарманивал себе аферист Матвей Шувалов.

Обманутые клиенты обращались в правоохранительные органы Таиланда и России, но долгое время процесс практически не двигался. Еще в 2013 году оперативники имели возможность «взять» Шувалова во время его недолгого визита во Владивосток, но беглец улизнул от полиции, покинув территорию России через Китай.

Всего, согласно информации ИА «Дейта», от действий Матвея Шувалова пострадали три семьи из Владивостока. Общая сумма ущерба составила более 322 тысяч долларов. Некоторые семьи даже продавали свои квартиры в России, преследуя мечту о загородном доме в жаркой стране на берегу теплого моря. Разрушивший грезы наивных мечтателей аферист пойдет под суд.

По линии Интерпола розыск был объявлен в прошлом году. В ближайшее время мошенника депортируют в Россию, где его ожидает суд.

Василий Кучин.