Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
1195-летие Ирины Антоновой
06:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Известный аферист Матвей Шувалов из Владивостока задержан в Таиланде

В Таиланде задержан мошенник из Владивостока Матвей Шувалов, который еще в 2008 году попал в поле зрения полиции по делу о мошенничестве с недвижимостью в Таиланде, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Reuters

Широко рекламируя недвижимость в Патаийе и на Пхукете, Шувалов предлагал россиянам приобрести дома. Многие «повелись»: после перечисления денег Шувалову семьи въезжали в новые квартиры, будучи абсолютно уверенными в том, что недвижимость теперь — их личная собственность. Однако, впоследствии выяснилось, что господин Шувалов лишь арендовал участки, продавая их доверчивым клиентам по полной цене дома. Таким образом, купившие дома люди были не собственниками, а лишь арендаторами. Деньги к моменту осознания пострадавшими масштабов беды уже прикарманивал себе аферист Матвей Шувалов.

Обманутые клиенты обращались в правоохранительные органы Таиланда и России, но долгое время процесс практически не двигался. Еще в 2013 году оперативники имели возможность «взять» Шувалова во время его недолгого визита во Владивосток, но беглец улизнул от полиции, покинув территорию России через Китай.

Всего, согласно информации ИА «Дейта», от действий Матвея Шувалова пострадали три семьи из Владивостока. Общая сумма ущерба составила более 322 тысяч долларов. Некоторые семьи даже продавали свои квартиры в России, преследуя мечту о загородном доме в жаркой стране на берегу теплого моря. Разрушивший грезы наивных мечтателей аферист пойдет под суд.

По линии Интерпола розыск был объявлен в прошлом году. В ближайшее время мошенника депортируют в Россию, где его ожидает суд.

Василий Кучин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФСБ России обзавелась вертолетами специального назначения
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь