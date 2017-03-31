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07:16 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области восстановлено энергоснабжение

НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Энергетики в Новосибирской области полностью восстановили нарушенное, предположительно, из-за штормового ветра энергоснабжение в трех районах Новосибирской области, где без света оставались более 36 тысяч жителей, сообщает ГУМЧС по региону.

Источник: РИА Новости

В 04:55 (00:55 мск) пятницы поступила информация об аварийном отключении на подстанции «Посевная» по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах было нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов, где проживает 36660 жителей, из которых почти 11 тысяч детей.

«В 06:40 (02:40 мск) подключено три подстанции из четырех. Оставалась отключена одна подстанция в Маслянинском районе, 23 населенных пункта, один стационар в Маслянинском районе. По состоянию на 08:00 (04:00 мск) энергоснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Жалоб и обращений со стороны жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов Новосибирской области не поступало, отметили в ГУМЧС.

В Новосибирской области действует экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 31 марта по области и в городе Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, усиление ветра по области 20−25 метров в секунду и в Новосибирске 17−22 метров в секунду.

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