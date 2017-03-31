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06:52 (мск), источник: Om1.ru

Сильный ветер в Омске снес крышу, дорожные знаки и ограждение крыши

Омичи публикуют в соцсетях фотографии разрушений, причиненных ветром.

Вчера, 30 марта, в Омске объявили штормовое предупреждения из-за сильного ветра — до 22−27 м/с. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в Омске еще и сегодня.

Тем временем ветер устраивает в городе беспорядки, а омичи делятся фотографиями последствий штормового ветра в соцсетях.

Так, на омичку едва не свалился кусок крыши. Рабочие компании «СтройСервис» проводили ремонт крыши, во время которой ветер унес стройматериалы.

Еще одна крыша не выдержала натисков ветра. В доме в центре города оборвало ограждение крыши. Во время падения металлическая конструкция зацепилась за провода, заодно пробив острым концом стекло в окне подъезда.

Досталось и дорожным знакам. На улице Гагарина возле остановки общественного транспорта «Госпиталь» порывы ветра вырвали дорожный знак. Указатель отнесло прямо на припаркованный рядом внедорожник.

Еще один знак, судя по всему, скоро постигнет та же участь. Указатель, висящий над дорогой по улице Конева около АЗС «Лукойл», практически оторвался.

Напомним, ветер также «сдул» автомобиль, отчего тот выехал на оживленную дорогу, едва не создав ДТП. Также от ветра пострадали остановки и светофоры.

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