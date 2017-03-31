Сильный ветер в Омске снес крышу, дорожные знаки и ограждение крыши

Вчера, 30 марта, в Омске объявили штормовое предупреждения из-за сильного ветра — до 22−27 м/с. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в Омске еще и сегодня.

Тем временем ветер устраивает в городе беспорядки, а омичи делятся фотографиями последствий штормового ветра в соцсетях.

Так, на омичку едва не свалился кусок крыши. Рабочие компании «СтройСервис» проводили ремонт крыши, во время которой ветер унес стройматериалы.