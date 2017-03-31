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06:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на улице Захарова в Иркутске

Автомобиль Mitsubishi Delica наехал на пешехода 4 января.

Правоохранительные органы ведут поиск очевидцев ДТП, которое произошло около 18.00 4 января 2017 года на улице Захарова в Иркутске. В результате наезда автомобиля Mitsubishi Delica женщина-пешеход скончалась. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время очевидцы ДТП не установлены.

«Полиция призывает граждан, находившихся на момент аварии на месте происшествия обратиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего», — отметили в ведомстве.

Сотрудники следственных органов обращаются с просьбой оказать помощь к следующим гражданам:

— женщине, на вид около 60 лет, рост 165−170 см. Была одета в пуховик или светлое пальто длиной ниже колен. Вместе с ней была молодая женщина приблизительно 30 лет;.

— мужчине, на вид около 40 лет, рост 165 см, коренастый. Был одет в темный пуховик с капюшоном и вязаную шапку. Находился в автомобиле белого цвета.

Сообщить о себе можно в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам 8 (3952) 212570, 212575, 212576.

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