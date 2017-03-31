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06:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске начали расследование дела об избиении врача скорой помощи

Инцидент произошёл 24 марта.

Расследование уголовного дела об избиении врача скорой помощи начали в Омске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Очевидцы рассказали, что 24 марта 40-летний слесарь, будучи пьяным, уснул на остановке около дома № 1 по улице Коммунальной. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие врач и фельдшер завели мужчину в автомобиль скорой помощи, однако он начал себя неадекватно вести, толкать медработников, а одного из них ударил. Экипаж «скорой» вызвал сотрудников Росгвардии. Они задержали мужчину и доставили его в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». Расследование дела продолжается.

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