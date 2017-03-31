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07:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Золотые украшения украли у жителя Хабаровского края

В Вяземском 54-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой.

К женщине также приехала ее 34-летняя дочь. Приятели устроили застолье, после потерпевший остался ночевать у знакомой. Проснувшись утром, он не обнаружил на шее цепочку с крестиком. Ущерб составил свыше 19 тысяч рублей.

Выяснилось, что украшения похитила дочь хозяйки квартиры. Чужое золото она сдала в ломбард. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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