Ураган сорвал крышу 5-этажки в Челябинске

Ураганный ветер 30 марта в Челябинске оставил за собой разрушения. Пострадала крыша пятиэтажного дома на улице Калинина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как пишет «Телефакт», ураганный ветер сломал антенны и оборвал провода. Обломки конструкций летали по двору, но по счастливой случайности никто из людей не пострадал. А грохот при разрушении местные жители приняли за очередное падение метеорита.