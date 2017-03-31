Ураган сорвал крышу 5-этажки в Челябинске
Стихия сломала антенны и повредила конструкции.
Стихия сломала антенны и повредила конструкции.
Ураганный ветер 30 марта в Челябинске оставил за собой разрушения. Пострадала крыша пятиэтажного дома на улице Калинина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как пишет «Телефакт», ураганный ветер сломал антенны и оборвал провода. Обломки конструкций летали по двору, но по счастливой случайности никто из людей не пострадал. А грохот при разрушении местные жители приняли за очередное падение метеорита.
Добавим также, что непогода также внесла коррективы в работу общественного транспорта и аэропорта. Напомним, в МЧС объявлено штормовое предупреждение на ближайшие сутки. По данным ведомства, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метели, сильное отложение мокрого снега на проводах, усиление ветра до 20−25 м/с, на дорогах сильная гололедица.