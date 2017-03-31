В Братске бизнес-леди, покупая грузовик через сеть, стала жертвой аферистов

В Братске полицейские выясняют обстоятельства аферы, жертвой которой стала предпринимательница. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 38-летняя предпринимательница, решив купить технику для бизнеса, позвонила по объявлению на одном из сайтов авторынка. Продавец представился красноярцем и заверил, что после оплаты готов лично пригнать КамАЗ в Братск. Кроме того, во время разговора собеседник сказал, что покупает участок земли в Красноярске, поэтому в качестве предоплаты за грузовик попросил перевести ему ещё 200 тысяч рублей. Для убедительности мужчина переслал фотокопию паспорта и расписки о получении денег. Бизнес-леди из Братска перечислила на указанные счета 208 тысяч.

После предоплаты «продавец» убедил покупательницу, что уже выдвинулся в путь. Однако на следующий день при очередном телефонном разговоре мужчина сообщил потерпевшей, что её «развели». Тогда предпринимательница решила обратиться в полицию.