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07:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске бизнес-леди, покупая грузовик через сеть, стала жертвой аферистов

Мошенники сами признались в преступлении потерпевшей.

В Братске полицейские выясняют обстоятельства аферы, жертвой которой стала предпринимательница. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 38-летняя предпринимательница, решив купить технику для бизнеса, позвонила по объявлению на одном из сайтов авторынка. Продавец представился красноярцем и заверил, что после оплаты готов лично пригнать КамАЗ в Братск. Кроме того, во время разговора собеседник сказал, что покупает участок земли в Красноярске, поэтому в качестве предоплаты за грузовик попросил перевести ему ещё 200 тысяч рублей. Для убедительности мужчина переслал фотокопию паспорта и расписки о получении денег. Бизнес-леди из Братска перечислила на указанные счета 208 тысяч.

После предоплаты «продавец» убедил покупательницу, что уже выдвинулся в путь. Однако на следующий день при очередном телефонном разговоре мужчина сообщил потерпевшей, что её «развели». Тогда предпринимательница решила обратиться в полицию.

Полицейская проверка показала, что сотовый оператор «продавца» находится в Санкт-Петербурге, а его паспорт вообще не значится в базах данных. По запросу банка выявлено, что часть денег, переведённых братчанкой, остались на заблокированном счёте аферистов. Проверка продолжается.

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