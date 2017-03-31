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07:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Платить за добычу волков в Иркутской области снова начнут охотникам

Вознаграждение за добытых в Иркутской области волков планируется выплатить в III квартале 2017 года.

Как 30 марта 2017 года рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Степан Пересыпкин на круглом столе в Законодательном собрании, на это предусмотрено 3 млн рублей. Он напомнил, что в бюджете Иркутской области на 2013, 2014 и 2015 годах для стимулирования населения к добыче волка было соответственно предусмотрено выделение 6, 6 и 3 млн рублей. В 2016 году вознаграждения не выплачивали.

Степан Пересыпкин заметил, что регулирование численности волка в Иркутской области — наболевший вопрос. После запрета на использование для добычи хищника специального препарата фтороцетата бария, а также ногозахватывающих капканов основным разрешённым способом добычи волков остаётся ружейная охота, которая не является целенаправленной, высокоорганизованной и экономически подкрепленной.

Себестоимость добычи хищника варьируется в зависимости от способа добычи и наличия леса в охотничьих угодиях. Главному методу охоты препятствуют труднодоступные обширные пространства в Иркутской области, резко пересеченный рельеф. Отстрел волков с вертолёта возможен только на равнине, характерной, к примеру, для Катангского района и территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Степан Пересыпкин рассказал, что в 2013 году численность волков в регионе оценивалась в 6 тыс. особей, в 2014 году — в 4 тыс., в 2015 — в 4, в 2014 году — в 4 тыс., в 2016 выросла до 5 тыс. животных. Он заметил, что одних только мер стимулирования охотников недостаточно для решения проблемы регулирования численности хищника на территории области. Начальник отдела подчеркнул, что нужно возобновить работу по узаконению фтороцетата бария, либо постараться разработать его аналоги.

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