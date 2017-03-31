Приморец, избивший шеф-повара Посохина, получил 4,5 года строгого режима

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Приговор по резонансному делу об избиении известного местного шеф-повара Ильи Посохина вынес Ленинский районный суд Владивостока. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, подсудимый получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за преступление предусмотренное ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц)..

«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в городе Владивостоке в конце октября 2013 года в районе улицы Светланской, 83. В ходе спровоцированной фигурантом ссоры, последний ударил потерпевшего (Илью Посохина) кулаком в лицо, а затем продолжил избивать его, нанося удары руками и ногами по телу и голове. В процессе избиения также принимали участие еще двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», — сообщила Телегина.

Она добавила, что в результате таких действий потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе, закрытая черепно-мозговая травма — ушиб головного мозга, перелом стенок лобной пазухи, закрытые переломы костей лицевого отдела черепа и др., которые расцениваются как тяжкий вред здоровью по признакам опасности для жизни.

«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фигурант взят под стражу в зале суда», — отметила представитель прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, история с нападением на одного из самых популярных шеф-поваров Владивостока началась в конце 2013 года. Посохин вышел поздно вечером из ночного клуба «Стелс», рядом находилась компания молодых людей. Один из них направлял на прохожих предмет, похожий на пистолет. Он сделал им замечание, что не стоит так делать. В результате все переросло в конфликт и его очень сильно избили. Основным нападающим оказался спортсмен по смешанным единоборствам и участник боев без правил. Илья долгое время находился в коме, затем в реанимации, перенес ни одну челюстно-лицевую операцию, ему полностью восстанавливали нос, серьезно пострадало зрение, которое он ездил лечить в Санкт-Петербург. Из-за этого он был вынужден впоследствии носить очки. За три года обвиняемый ни разу не предпринял мер по заглаживанию своей вины.

В ночь на 16 января Посохин разбился в ДТП.