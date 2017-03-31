Приморец, избивший шеф-повара Посохина, получил 4,5 года строгого режима
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.
Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.
Приговор по резонансному делу об избиении известного местного
«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в городе Владивостоке в конце октября 2013 года в районе улицы Светланской, 83. В ходе спровоцированной фигурантом ссоры, последний ударил потерпевшего (Илью Посохина) кулаком в лицо, а затем продолжил избивать его, нанося удары руками и ногами по телу и голове. В процессе избиения также принимали участие еще двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», — сообщила Телегина.
Она добавила, что в результате таких действий потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе, закрытая
«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фигурант взят под стражу в зале суда», — отметила представитель прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
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