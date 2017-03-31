Подпольную мастерскую огнестрельного оружия нашли в Новосибирске
Полиция задержала подозреваемых.
Полиция задержала подозреваемых.
У двух новосибирцев сотрудники полиции обнаружили незаконное оружие.
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Позже был задержан еще один мужчина, который занимался на даче переделкой небоевого оружия в боевое. Полицейские изъяли у него детали с измененными конструктивными особенностями для двух пистолетов и охотничье ружье с патронами.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются факты нелегального сбыта оружия.