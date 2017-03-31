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08:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Подпольную мастерскую огнестрельного оружия нашли в Новосибирске

Полиция задержала подозреваемых.

У двух новосибирцев сотрудники полиции обнаружили незаконное оружие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ сначала задержали 42-летнего жителя города, дома у которого обнаружено три пистолета, — «Glock», «Сталкер», сигнальный пистолет МР-371, — а также детали к короткоствольному оружию.

Позже был задержан еще один мужчина, который занимался на даче переделкой небоевого оружия в боевое. Полицейские изъяли у него детали с измененными конструктивными особенностями для двух пистолетов и охотничье ружье с патронами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются факты нелегального сбыта оружия.

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