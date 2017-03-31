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08:35 (мск), источник: dostup1.ru

Свердловский бизнесмен пойман за взятку полицейскому в Снежинске

Предприниматель решил подкупить стражей порядка после обнаружения у него 500 единиц поддельной одежды и обуви.

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) за взятку полицейскому задержан предприниматель — бизнесмен решил подкупить стражей порядка, когда у него нашли 500 единиц поддельной одежды и обуви, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

«В марте 2017 года на территории торгового зала города полиция изъяла у предпринимателя 500 единиц контрафактной спортивной одежды и обуви. После этого подозреваемый передал сотруднику полиции 70 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности и прекратить проверку. Страж порядка доложил о противоправных действиях в прокуратуру», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Проводится сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что предприниматель оказался 46-летним жителем Свердловской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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