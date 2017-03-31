Под Чебаркулем погиб водитель из Кургана, влетев в дорожное ограждение

Страшное ДТП произошло 30 марта около 16 часов на 1830 километре автодороги Москва-Челябинск.

«Водитель автомобиля “Фольксваген POLO” при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение и вылетел из автомобиля на обочину. В результате ДТП мужчина скончался на месте», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Все обстоятельства трагической аварии устанавливаются.