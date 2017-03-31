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08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Под Чебаркулем погиб водитель из Кургана, влетев в дорожное ограждение

Житель Курганской области погиб в аварии под Чебаркулем (Челябинская область). Установлено, что мужчина сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством.

Страшное ДТП произошло 30 марта около 16 часов на 1830 километре автодороги Москва-Челябинск.

«Водитель автомобиля “Фольксваген POLO” при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение и вылетел из автомобиля на обочину. В результате ДТП мужчина скончался на месте», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Все обстоятельства трагической аварии устанавливаются.

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