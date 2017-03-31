Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря, сообщают информагентства.
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря, сообщают информагентства.
Шлейф пепла
Днем 30 марта был зафиксирован аналогичный выброс. Тогда шлейф пепла распространился на 65 км на
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (4850 м). В 45 км от него расположен ближайший населенный пункт — поселок Ключи.