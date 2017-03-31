Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км

Шлейф пепла из-за ветра распространился на 135 км на юго-восток, в сторону Кроноцкого залива. Сообщается, что населенных пунктов в этом направлении нет. Установлен оранжевый уровень опасности для авиации.

Днем 30 марта был зафиксирован аналогичный выброс. Тогда шлейф пепла распространился на 65 км на северо-запад.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (4850 м). В 45 км от него расположен ближайший населенный пункт — поселок Ключи.