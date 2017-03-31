Ветер сорвал крышу дома и гоняет грязные листья по Красноярску
Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Очевидцы сообщили, что с двухэтажного здания ветром сорвало крышу.
Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Очевидцы сообщили, что с двухэтажного здания ветром сорвало крышу.
Штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода в Красноярске, также горожане жалуются на мусор и грязные летающие листья, которые преследуют их и не дают свободно передвигаться.
Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Как рассказали в
Помимо этого, сильный ветер разбросал по городу грязные прошлогодние листья. Также на дорогах валяются ветки и в целом в столице края очень пыльно. Пострадали от ветра рекламные растяжки, ветер повредил дорожные знаки и другие легкие конструкции. В департаменте заверили, что как только он стихнет, город начнут приводить в порядок. А пока специалисты отрабатывают экстренные заявки.
Очевидцы в социальных сетях также сообщили, что утром с двухэтажного здания на Северном шоссе ветром сорвало крышу. Они сняли случившееся на видео.
Предположительно, конструкция упала на землю, а не полетела дальше.