Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Зейналова отчаялась из-за дочери с аутизмом: признание ведущей
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В тени стены
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Последствия циклона «Дебби»
10:55 (мск), источник: Newslab.ru

Ветер сорвал крышу дома и гоняет грязные листья по Красноярску

Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Очевидцы сообщили, что с двухэтажного здания ветром сорвало крышу.

Штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода в Красноярске, также горожане жалуются на мусор и грязные летающие листья, которые преследуют их и не дают свободно передвигаться.

Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, по данным на 10 часов утра, в городе было зафиксировано несколько происшествий. Так, ветер оборвал провода в поселке Лалетино, и жители остались без электричества и холодной воды. На ул. Демьяна Бедного ветром повалило дерево, на пересечении улиц Березина — Полярная оборвало провода, как и в центре города — на ул. Мира.

Помимо этого, сильный ветер разбросал по городу грязные прошлогодние листья. Также на дорогах валяются ветки и в целом в столице края очень пыльно. Пострадали от ветра рекламные растяжки, ветер повредил дорожные знаки и другие легкие конструкции. В департаменте заверили, что как только он стихнет, город начнут приводить в порядок. А пока специалисты отрабатывают экстренные заявки.

Очевидцы в социальных сетях также сообщили, что утром с двухэтажного здания на Северном шоссе ветром сорвало крышу. Они сняли случившееся на видео.

Предположительно, конструкция упала на землю, а не полетела дальше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сменился руководитель интернет-газеты Newslab.ru
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Парламент Чечни принял закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь