Ветер сорвал крышу дома и гоняет грязные листья по Красноярску

Штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода в Красноярске, также горожане жалуются на мусор и грязные летающие листья, которые преследуют их и не дают свободно передвигаться.

Напомним, сильный ветер обрушился на город ночью и все еще продолжает устраивать беспорядок в столице края. Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, по данным на 10 часов утра, в городе было зафиксировано несколько происшествий. Так, ветер оборвал провода в поселке Лалетино, и жители остались без электричества и холодной воды. На ул. Демьяна Бедного ветром повалило дерево, на пересечении улиц Березина — Полярная оборвало провода, как и в центре города — на ул. Мира.

Помимо этого, сильный ветер разбросал по городу грязные прошлогодние листья. Также на дорогах валяются ветки и в целом в столице края очень пыльно. Пострадали от ветра рекламные растяжки, ветер повредил дорожные знаки и другие легкие конструкции. В департаменте заверили, что как только он стихнет, город начнут приводить в порядок. А пока специалисты отрабатывают экстренные заявки.

Очевидцы в социальных сетях также сообщили, что утром с двухэтажного здания на Северном шоссе ветром сорвало крышу. Они сняли случившееся на видео.

Предположительно, конструкция упала на землю, а не полетела дальше.