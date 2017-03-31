Правоохранительные органы раскрыли убийство автослесаря

Вскоре личность погибшего была опознана. Им оказался 42-летний житель Новосибирска, которого в последний раз видели живым первого января 2017 года.

— Мужчина не поддерживал связь с близкими родственниками, поэтому заявление о его безвестном исчезновении в органы правопорядка не поступало, — сообщил VN.ru представитель СУ СКР по области Алексей Максименко. — В последнее время погибший арендовал в различных местах автогаражи, где проживал, и с целью заработка занимался ремонтом автомобилей.

Вскоре в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 28-летний новосибирец, который в ходе допроса дал признательные показания. Он рассказал, что мотивом убийства стал бытовой конфликт, возникший между ним и потерпевшим во время пьянки на Новый год. Во время ссоры новосибирец зарезал автослесаря, а затем спрятал тело в снегу на территории гаражного кооператива.

Добавим, что вмерзшее в лед канавы тело погибшего мужчины спасателям пришлось извлекать с помощью шанцевого инструмента. Фотографии операции по извлечению тела были опубликованы в соцсетях и вызвали негодование новосибирцев. Судя по фото, мужчина был практически голым.