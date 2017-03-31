В Пласте 10-летний мальчик кинулся с ножом на мужчину, защищая отца
В Пласте (Челябинская область) 10-летний мальчик кинулся с ножом на мужчину, защищая отца. Пострадавший получил
В Пласте (Челябинская область) 10-летний мальчик кинулся с ножом на мужчину, защищая отца. Пострадавший получил
О случившемся агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в
По факту случившегося в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Скорее всего, отметили в полиции, делом будет заниматься следственный комитет, так как речь идет о несовершеннолетнем.