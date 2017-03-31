В Пласте 10-летний мальчик кинулся с ножом на мужчину, защищая отца

О случившемся агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По предварительным данным, 24 марта в одном из домов города между двумя мужчина произошла ссора. За отца заступился мальчик, схватив нож.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Скорее всего, отметили в полиции, делом будет заниматься следственный комитет, так как речь идет о несовершеннолетнем.