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09:10 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале осужден слесарь газовой службы, по вине которого отравились двое маленьких детей и их мать

Суд на Среднем Урале вынес приговор слесарю газовой службы. Мужчину признали виновным в ненадлежащем проведении работ, в результате чего три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Денис Сумин, который работал слесарем внутридомового оборудования комплексно-эксплуатационной службы ЗАО «ГАЗЭКС» в Кировграде. 4 февраля прошлого года он проводил плановые работы по проверке работоспособности газового водонагревателя в квартире жительницы города и нарушил правила ремонта внутридомового газового оборудования.

«Сумин по окончании работ не установил газоотводящую трубу на патрубок водонагревателя и не обеспечил герметичность их соединения. По окончании работ Сумин составил акт сдачи-приемки выполненных работ и получил от пострадавших деньги в качестве оплаты работ. В тот же день во время работы водонагревателя двое находившихся в квартире малолетних детей потеряли сознание, а их мать, чувствуя недомогание, сообщила об этом своим родственникам. Прибывшие на место родственники и врачи «скорой помощи», сломав двери в квартиру, доставили пострадавших в больницу с диагнозом «отравление угарным газом», — рассказали обстоятельства дела в надзорном ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, пострадавшими оказались женщина 1983 года рождения и ее малолетние дети 2013−2014 годов рождения. За работу они заплатили Сумину 473 рубля.

Как уточнили в прокуратуре, свою вину слесарь так и не признал, тем не менее, виновным его признал суд. Денису Сумину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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