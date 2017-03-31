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10:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Четверых водителей грузовиков задержали в Волгограде за незаконный сброс мусора

Инспекторы облкомприроды стали свидетелями нескольких случаев сброса мусора с грузовых автомобилей на землю, сообщает ВДТВ со ссылкой на ведомство.

В Городищенском районе водители «Газели» и «МАЗа» сбрасывали отходы на землю, еще одна «Газель» в районе Третьей продольной выгрузила мусор на территории несанкционированной свалки отходов вблизи СНТ «Металлург».

В районе поселка Водстрой водитель «МАЗа» в непосредственной близости от дороги сбросил опасные отходы.

Специалисты возбудили административные производства в отношении всех водителей. Им предстоит заплатить штрафы и возместить экологический ущерб.

Всего за три месяца 2017 года сотрудники инспекции облкомприроды организовали более пятисот рейдов, назначено штрафов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

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