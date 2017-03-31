Четверых водителей грузовиков задержали в Волгограде за незаконный сброс мусора

В Городищенском районе водители «Газели» и «МАЗа» сбрасывали отходы на землю, еще одна «Газель» в районе Третьей продольной выгрузила мусор на территории несанкционированной свалки отходов вблизи СНТ «Металлург».

В районе поселка Водстрой водитель «МАЗа» в непосредственной близости от дороги сбросил опасные отходы.

Специалисты возбудили административные производства в отношении всех водителей. Им предстоит заплатить штрафы и возместить экологический ущерб.

Всего за три месяца 2017 года сотрудники инспекции облкомприроды организовали более пятисот рейдов, назначено штрафов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.